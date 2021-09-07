Нужно восстановить производство Армении

Вардан обещает, что он начнет ходить. Под командованием старшего лейтенанта была уничтожена одна из систем ТОС противника. Вардан был ранен в результе удара БПЛА.

Вардан и его солдаты участвовали в обороне Арцаха. После травмы он прошел курс реабилитации в Доме воина. Сейчас его лечение продолжается на ходунке армянского производства.

«Эти устройства улучшают качество нашей жизни и ускоряют лечение», - говорит Вардан Варданян.

Ходунки компании «Кайлтек» восстанавливают функцию ходьбы, предотвращая более 30 заболеваний, развивающихся при инвалидности.

Давид Арсенян, соучредитель «Кайлтек», по профессии кинезиолог. После четырехдневной войны в 2016 году он с друзьями работал с ранеными мальчиками. И тогда они решили основать компанию по производству устройств, которые позволили бы мальчикам продолжать лечение дома.

«Поскольку мы не можем держать всех в реабилитационных центрах круглый год, возникла идея создать оборудование, на котором они могли бы тренироваться самостоятельно», - говорит Давид Арсенян, соучредитель «Кайлетека».

Давид и Вардан проверяют силу и прочность электрической приставки для инвалидной коляски. Она произведена в Армении. Присоединяется к инвалидной коляске, и делает ее электрической самоходным устройством. Так решаются разные проблемы.

В настоящее время в стране много военнослужащих-инвалидов с ограниченными физическими возможностями, которым необходимо тренироваться на электрических устройствах. «Кайлтек» при поддержке своего партнера, ACBA Bankа, изготавливает и поставляет им ходунки армянского производства.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: