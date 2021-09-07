Клаудиа Кардинале рассказала о дружбе с Бельмондо

Итальянская актриса Клаудиа Кардинале, снявшаяся с Жан-Полем Бельмондо в четырех картинах, заявила, что глубоко скорбит по "коллеге, но прежде всего другу", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Для меня и для многих других он останется воплощением жизненной силы, движения, улыбки, радости жизни", - сказала она в интервью итальянской газете il Messaggero.

Кардинале рассказала, что сохранила с Бельмондо дружеские отношения, которые "не поцарапало время". "Мы созванивались, иногда виделись, разделяя удовольствие вспоминать хорошие время и немного посмеяться", - добавила 83-летняя кинодива.

По ее словам, на съемках их первого совместного фильма "Ла Вьячча" 1961 года им, молодым актерам, пришлось сохранять серьезность и внимательно слушать режиссера Мауро Болоньини.

"Но в перерывах мы срывались и снова становились детьми. Однажды в гостинице Жан-Поль попросил меня отвлечь хозяина, пока он забавлялся, круша мебель, В другой раз, на гала-ужине мы спрятались под столом и кидались хлебным крошками в гостей", - рассказала Кардинале.

Она отметила, что запомнит Бельмондо как великого актера, настоящего друга и символа кинематографа, которого больше нет, эпохи, ушедшей навсегда.

Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Актер снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.

Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).