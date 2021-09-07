Главы МИД Армении и Арцаха обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта

В Ереване 7 сентября состоялась встреча министров иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МИД Республики Арцах, дополнив, что были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств во внешнеполитической сфере, в региональных процессах и в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта.

«Стороны отметили важность последовательного расширения и углубления взаимодействия, сохранения высокого уровня сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух армянских республик и организации регулярных обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении МИД Республики Арцах.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь Республики Арцах Семен Афиян и постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Казарян.