Премьер-министр Армении с послом Франции Джонатаном Лакоттом провел прощальную встречу

Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакотта, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате правительства Армении.

«Этот период не только не оказал негативного влияния на привилегированные армяно-французские отношения, но и привел к более тесному двустороннему сотрудничеству», - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства добавил, что в различных сферах существуют большие возможности для развития сотрудничества между двумя дружественными государствами.

По словам премьер-министра, правительства Армении и Франции заинтересованы в развитии и расширении сотрудничества, которое основано на многовековой дружбе армянского и французского народов.

В то же время глава правительства подчеркнул важную роль Франции как государства-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Касаясь председательства Армении в организации Франкофонии, Никол Пашинян отметил, что в течение последнего года трудности, обусловленные пандемией, также и войной, не дали нашей стране возможности активно действовать в рамках организации. Но он выразил уверенность, что в ближайшее время сотрудничество в рамках организации станет более эффективным и тесным.

«Мы будем воспринимать Вас как друга Армении, и в дальнейшем также будем рады видеть Вас в нашей стране» - сказал премьер-министр, пожелав Джонатану Лакотту дальнейших успехов.

Джонатан Лакотт поблагодарил за высокую оценку и отметил, что период его пребывания на должности в Армении ознаменовался и тяжелыми, и счастливыми моментами.

«Последние события в стране показали, что демократия в Армении отныне необратима, и армянский народ может этим гордиться», - сказал посол, отметив, что Франция продолжит тесное сотрудничество с Арменией в различных сферах, в том числе и с целью продвижения реформ.

В ходе встречи стороны коснулись вопросов хода и дальнейших работ по инвестициям, образованию, здравоохранению и по другим направлениям.