Всемирный банк готов содействовать правительству Армении: обсуждение Гнел Саносяна и Каролин Гегинат

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял регионального директора Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса и руководителя армянского офиса ВБ Каролин Гегинат.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве территориального управления и инфраструктур, Гнел Саносян представил им приоритеты, предусмотренные новой программой правительства, основные цели и направления сотрудничества. Он подчеркнул, что правительство поставило очень амбициозные планы и с вместе международными партнерами будет прилагать все усилия для их реализации.

По словам министра, сотрудничество с Всемирным банком довольно многоуровневое, есть много текущих проектов, в настоящее время претворяются жизненно важные дорожные проекты, программы территориального развития, водоснабжения, туристические программы и строительство дороги Север-Юг.

Каролин Гегинат отметила, что Всемирный банк готов поддержать правительство в его программах, особенно в области водных ресурсов, землепользования, туризма и дорожного строительства.

Каролин Гегинат придала особую важность вопросу сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, чтобы этот сектор сделать более привлекательным для частных инвесторов.

Собеседники договорились в ближайшее время провести отдельные обсуждения программ, реализуемых Всемирным банком в Армении, чтобы уточнить дальнейшие планы.