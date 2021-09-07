Азербайджанская сторона открыла огонь по гражданским населенным пунктам Арцаха

6 сентября около 19:30 с позиций, расположенных на направлении поселков Кармир Шука-Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции и вела огонь по направлению гражданских населенных пунктов.

«В результате стрельбы пострадал дом одного из жителей общины Тагавард, 3 пули попали в стену дома, 1 пуля попала в окно одной из спален. В доме, пострадавшем от обстрела азербайджанцев, проживают шесть мирных жителей, один из которых несовершеннолетний», - сообщил «Арменпресс» Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

После полуночи азербайджанская сторона продолжила стрельбу, о нанесенном материальном ущербе пока не сообщалось

Об инциденте были проинформированы российские миротворцы и правоохранительные органы Арцаха.

«Азербайджанские позиции, расположенные вблизи мирных населенных пунктов, представляют прямую реальную угрозу жизни, здоровью и другим, жизненно важным правам народа Арцаха, нарушая нормальную жизнедеятельность населения этих общин.

Азербайджанская сторона, особенно виновные в инцидентах, не несут никакой ответственности за эти инциденты, что является основанием для повторения таких инцидентов.

Необходимо комплексное расследование всех нарушений режима прекращения огня, в том числе и при участии российских миротворцев», - говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха.