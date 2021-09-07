Всемирный банк готов продолжать сотрудничество в вопросах экономического развития Армении

7 сентября вице-премьер Армении Сурен Папикян встретился с региональным директором Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и с главой армянского офиса ВБ Каролин Гегинат.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате вице-премьера, приветствуя очередной визит Себастьяна Молинеуса в Армению и поздравив Каролин Гегинат с назначением, вице-премьер обратился к долгосрочному сотрудничеству правительства Армении и Всемирного банка. Он отметил, что в результате этого сотрудничества реализовано множество грантовых и кредитных программ. Он подчеркнул вклад ВБ в модернизацию системы государственного управления Армении, в развитие социальной сферы, местного самоуправления и инфраструктур, подтвердив свою готовность тесно сотрудничать в этих сферах.

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус поздравил Сурена Папикяна с победой на парламентских выборах и со вступлением на должность вице-премьера РА. Высоко оценив готовность правительства Армении в вопросах сотрудничества, он выразил уверенность, что новые возможности максимально будут использованы в существующей партнерской среде. Себастьян Молинеус подтвердил, что ВБ готов продолжать и расширять сотрудничество, поддерживая экономическое развитие Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и возможности в сферах сельского хозяйства, водопользования, энергетики, туризма и развития инфраструктуры. Эффективные программы энергосбережения были названы приоритетными. Был затронут и вопрос сбалансированного развития общин, в связи с чем вице-премьер сказал, что в ближайшее время произойдут административно-территориальные изменения, в результате которых общины станут экономически сильнее, имея соответствующее оборудование.

Собеседники отметили и важность развития в Армении малых городов, что нужно для децентрализации и создания новой городской среды за пределами Еревана. Сурен Папикян отметил, что по вышеуказанным вопросам правительство РА и ВБ имеют общую повестку, и взаимодополняющая и гармоничная работа может создать быстрый и качественный результат во всех сферах, считающихся приоритетными.