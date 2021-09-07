Украина стремится к соглашению о безвизе и зоне свободной торговли с США - Кулеба

Украина на переговорах с американскими партнерами продвигает идею заключения соглашений о безвизовом режиме и зоне свободной торговли с США.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова на ICTV». Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза... У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, потом тратить их на оборону», - сказал Кулеба.

Как сообщал Укринформ, сенаторы США от республиканской партии во время брифинга в Киеве выступили с поддержкой заключения договора о зоне свободной торговли с Украиной.