Тигран Хачатрян с представителями ЕБРР обсудил приоритеты сотрудничества

Министр финансов Армении 7 сентября принял регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу, Молдове и Беларуси Катарину Бьорлин Хансен и руководителя ереванского офиса ЕБРР Дмитрия Гвиндадзе.

«Министр отметил, что ЕБРР является одним из важнейших партнеров Армении, что обусловлено не только финансовым компонентом сотрудничества, но и той философией, которую организация ведет в Армению, тем самым способствуя развитию как частного, так и государственного секторов», - как передает «Арменпресс», сообщили в Министерстве финансов.

По словам министра, уровень сотрудничества с ЕБРР достаточно высок, и есть все необходимые предпосылки для продвижения и эффективной реализации совместных программ и идей.

Тигран Хачатрян подчеркнул важность реализации региональных инфраструктурных программ в сотрудничестве с ЕБРР и особенно шагов, способствующих развитию капитального рынка в Армении.

Представитель ЕБРР выразил готовность банка стать частью программ дальнейшего развития Армении и способствовать им.

Собеседники обменялись мнениями относительно ключевых направлений сотрудничества, в частности, инфраструктурных программ и их перспективы.