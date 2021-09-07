Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V", это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между странами․ Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.

Он отметил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины.

"Но нельзя вакцинировать население такой большой страны - более 200 миллионов человек - только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе – производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся", - сказал посол.

"У России есть научная база, есть успешная вакцина, и это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.