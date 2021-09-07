Под высоким патронатом Армена Саркисяна в Армении в третий раз пройдет международный «Саммит мыслей»

«Саммит мыслей», ежегодно проводимый во французском городе Шамони, проводится в Армении с 2019 года. Мероприятие, впервые проводимое за пределами Шамони, было названо «Армянским саммитом мыслей».

Традиционный армянский «Саммит мыслей», который проведется в Армении уже в третий раз, в октябре этого года, сегодня стал уникальным армянским брендом. Исключительная договоренность о его организации была достигнута в сентябре 2018 года, когда президент Республики Армения Армен Саргсян в качестве основного спикера принял участие в ежегодном «Саммите мыслей», сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента.

«Саммит мыслей» объединяет видных деятелей мировой политики, экономики, науки и культуры. Это уникальная площадка для обмена идеями, знаниями и опытом, основные цели которой - представить новые идеи по ключевым вопросам, представляющим глобальный интерес, установить доверительные партнерские отношения посредством прямых обсуждений.

С целью расширения географии саммита, открытия новых идей и возможностей «Саммит мыслей» в этом году будет проведен в нескольких странах.

В сентябре 2021 г. во французском городе Шамони будут обсуждаться основные мировые макроэкономические проблемы, экономика, геополитика, общество, окружающая среда, технологии, их развитие в ближайшие годы и их потенциальное влияние на инвестиционные и бизнес-решения.

Саммит в октябре пройдет в Армении, в ноябре - в Канаде. В следующем году проведение саммита намечено в США.

В Аппарате президента напомнили, что первый армянский «Саммит мыслей», который прошел в 2019 году в Дилижане, вызвал положительные отклики. Среди участников было около 300 известных и влиятельных политиков и государственных деятелей, ученых, бизнес инвесторов, руководителей крупных компаний и СМИ со всего мира.

Второй армянский «Саммит мыслей» в октябре 2020 года в связи с пандемией и войной, развязанной Азербайджаном против Арцаха, был проведен в онлайн формате. Организаторы и участники саммита в контексте глобальных вызовов рассмотрели и военную агрессию Азербайджана.

Третий армянский «Саммит мыслей» намечен на 23-24 октября 2021 г. в Дилижане. Он пройдет под патронатом президента РА Армена Саргсяна.

Основными темами этого года будут геополитика региона Южного Кавказа, развитие в 21 веке технологий, биотехнологий, в частности искусственного интеллекта. С докладами выступят известные спикеры из разных стран.

Об этом на недавней онлайн-встрече с участниками саммита президент рассказал Армен Саргсян.

«Самый мощный ресурс, которым обладает Армения, - это человеческий. Я один из тех, кто считает, что человеческие ресурсы намного богаче, сильнее и мощнее природных ресурсов, потому что это будущее, это 21 век».

Проведение подобного мероприятия в Армении, визиты влиятельных лиц, лидеров, представляющих бизнес, науку и политику, внесут особый вклад в повышение международного рейтинга нашей страны, привлечение возможных инвестиций. Саммит - это уникальная возможность представить потенциал Армении, развивать новые направления сотрудничества и налаживать деловые связи.