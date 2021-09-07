Яркие представители армянского рока своим концертом помогут лечению детей с онкологией

Популярные рок-группы «Lav, Eli», «The Beautified Project», «Nemra» выступят с совместной концертной программой, вся выручка от которой будет передана благотворительному фонду «City Of Smile» для лечения детей и молодых людей не старше 25 лет с онкологическими заболеваниями и болезнями крови.

Как сообщает «Арменпресс», концертный вечер, в ходе которого прозвучат многие из лучших произведений коллективов, состоится 9 сентября в концертном зале «Арам Хачатрян».

Подробности о предстоящей программе организаторы и участники инициативы представили на пресс-конференции 7 сентября.

Исполнительный директор фонда Эстер Демирчян отметила, что ожидается особенный концерт, ведь на одной сцене выступят такие популярные коллективы. «Цель тоже высокая. Вырученные средства будут направлены на лечение детей, больных раком. Мы очень благодарны группам «Lav Eli», «The Beautified Project», «Nemra» за то, что они откликнулись на нашу просьбу», - сказала она.

Эстер Демирчян напомнила, что первоочередной задачей фонда является лечение детей, что требует больших затрат. «Главное предоставить детям лекарства. Если будут дополнительные ресурсы, мы постараемся внести улучшения и в структуру. Одно из них - открытие детского паллиативного отделения. Оно будет первым в Армении, и вся выручка от концерта будет направлена на лечение», - подчеркнула исполнительный директор фонда.

Концерт организован при содействии компании «Imagine HUB by Soft», директор которой Инга Варданян подчеркнула, что они с радостью присоединились к идее и надеются, что такие концерты будут и в будущем.

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