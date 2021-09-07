Дополнительный забор воды из озера Севан составил 37 млн 202 куб/м воды

7 сентября 2021 года из озера Севан для орошения был сделан дополнительный забор воды.

Как сообщили «Арменпресс» в службе «Армгидромет» МЧС Армении, за этот год, с конца мая по 7 сентября, из озера Севан уже забрано 207 миллионов 202 000 кубометров воды. Уровень воды в озере Севан на отметке 1 900 метров и 60 сантиметров над уровнем моря, что на 7 сантиметров меньше отметки того же дня прошлого года. В период с января по 7 сентября 2021 года по туннельному водопроводу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 136 миллионов 413 000 кубометров воды, в том числе и по подземным потокам.

Согласно соответствующему решению правительства РА в 2021 году разрешен дополнительный водозабор из озера Севан в объеме 75 миллионов кубометров, из которых 37 миллионов 202 кубометра уже реализованы. Согласно Закону Республики Армения «Об озере Севан», водозабор из озера Севан для орошения не должен превышать 170 миллионов кубометров в год.

Хосров Хлгатян