Арарат Мирзоян обратил внимание Андреа Викторин на провокационные действия азербайджанцев

7 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял главу делегации ЕС в Армении посла Андреа Викторин.

Как сообщили «Арменпресс», собеседники обсудили повестку отношений РА-ЕС, основанных на общих ценностях, взаимных устремлениях, на демократическом развитии и обеспечении верховенства закона.

Они придали важность сотрудничеству в области политического диалога, торгово-экономических отношений, образования, транспорта, энергетики и окружающей среды. Министр и посол Андреа Викторин особо остановились на реализации инфраструктурных проектов на юге Армении.

«Особо была подчеркнута необходимость полного выполнения Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС и полного использования возможностей сотрудничества, которые оно предоставляет. Стороны обменялись мнениями о Восточном партнерстве, а также о реализации предстоящего саммита Восточного партнерства», - сообщили в МИД.

Арарат Мирзоян обратил внимание Андреа Викторин на провокационные действия подразделений Вооруженных сил Азербайджана, направленных против суверенной территории Республики Армения, которые представляют серьезную угрозу безопасности и устойчивому развитию всего региона.

Стороны коснулись гуманитарных вопросов, возникших в Арцахе после 44-дневной войны. В этом контексте была подчеркнута актуальность вопроса о безоговорочном возвращении армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся в Азербайджане в качестве заложников.

Арарат Мирзоян придал важность возобновлению мирного процесса по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.