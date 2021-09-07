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Задержан бывший председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян

Задержан бывший председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян

Сочетание достаточных доказательств, полученных по уголовному делу, расследуемому Специальной следственной службой Армении, подтвердило, что Агван Овсепян получил особо крупную взятку в размере 190,000,000 драмов и обманным путем совершил хищение в особо крупном размере 800,000,000 драмов. А. Овсепяну также предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере - 1,299,404,414 драмов (отмывание денег). Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила ССС Армении.

«Агван Овсепян, с 18 марта 2004 г. по 13 сентября 2013 г., занимая должности Генерального прокурора РА, а с 18 июля 2014 г. по 11 июня 2018 г. - председателя Следственного комитета РА, в указанный период фактически принимал участие в делах руководства ряда обществ с ограниченной ответственностью», - говорится в сообщении ССС.

Сообщается, что Агван Овсепян обвиняется в совершении вышеуказанных преступных деяний по статье 310 УК РА, части 4 статьи 311, части 2, части 3 статьи 178, части 1, части 3 статьи 190, части 3 статьи 3, пункта 1 (3 эпизода). 7 сентября 2021 года Агван Овсепян был задержан.

По данным Следственной службы, в интересах уголовного дела более подробная информация будет опубликована в ходе предварительного следствия.

Уведомление: Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.
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