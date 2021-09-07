Задержан бывший председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян

Сочетание достаточных доказательств, полученных по уголовному делу, расследуемому Специальной следственной службой Армении, подтвердило, что Агван Овсепян получил особо крупную взятку в размере 190,000,000 драмов и обманным путем совершил хищение в особо крупном размере 800,000,000 драмов. А. Овсепяну также предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере - 1,299,404,414 драмов (отмывание денег). Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила ССС Армении.

«Агван Овсепян, с 18 марта 2004 г. по 13 сентября 2013 г., занимая должности Генерального прокурора РА, а с 18 июля 2014 г. по 11 июня 2018 г. - председателя Следственного комитета РА, в указанный период фактически принимал участие в делах руководства ряда обществ с ограниченной ответственностью», - говорится в сообщении ССС.

Сообщается, что Агван Овсепян обвиняется в совершении вышеуказанных преступных деяний по статье 310 УК РА, части 4 статьи 311, части 2, части 3 статьи 178, части 1, части 3 статьи 190, части 3 статьи 3, пункта 1 (3 эпизода). 7 сентября 2021 года Агван Овсепян был задержан.

По данным Следственной службы, в интересах уголовного дела более подробная информация будет опубликована в ходе предварительного следствия.

Уведомление: Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.