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ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит на выборы в Госдуму пять наблюдателей. Команда будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября, такое решение приняло в понедельник, 6 сентября бюро ПАСЕ. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальное заявление организации.

Делегация во главе с Пьером-Аленом Фридезом намерена встретиться с политиками, ЦИК, представителями СМИ и гражданского общества. В соответствии с правилами процедуры комиссия сообщит Бюро ассамблеи о своих выводах в форме меморандума, подготовленного ее председателем.

В заявлении ассамблеи говорится, что присутствие наблюдателей должно придать "дополнительную ценность продолжающемуся диалогу между Российской Федерацией и ПАСЕ".

 


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