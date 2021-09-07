С 15 сентября стартуют новые трехмесячные сборы: Министерство обороны

Решением правительства Республики Армения с 15 сентября по 15 декабря 2021 года объявляются новые трехмесячные учебные сборы резервистов рядового, унтер-офицерского и офицерского составов, состоящих на учете в первой группе резерва.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что участники сборов будут привлекаться к боевому дежурству по мере необходимости.

Учебные сборы объявляются с целью совершенствования военных навыков граждан, состоящих на учете в резерве, профессиональной подготовки и переподготовки, подготовки офицеров запаса из унтер-офицерского состава, имеющих высшее образование.

В течение всего времени участия в сборах граждане будут считаться военнослужащими, пользоваться всеми социальными льготами, установленными для военнослужащих, и будут сохраняться их гражданские рабочие места.

Также за каждый месяц сборов военнослужащие будут оплачиваться по ставке должностного оклада, предусмотренного для назначенной военной должности, в зависимости от воинского звания и ряда других факторов.

Участие в сборах в календарном исчислении будет включено в общий трудовой стаж или в военную службу гражданина.

Министерство обороны предупреждает, что уклонение от сборов приведет к уголовным последствиям.