Мы свяжем Армению и Бразилию крепкими связями: Никол Пашинян поздравил Жаира Болсонару
Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:
«Ваше Превосходительство, по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия - Дня независимости от всего сердца поздравляю Вас и желаю Вам всего наилучшего.
Дружба и взаимное доверие, установившиеся между нашими странами, являются серьезными предпосылками для дальнейшего развития и укрепления отношений. Убежден, что совместными усилиями мы наполним нашу двустороннюю повестку новым содержанием и свяжем Армению и Бразилию множеством новых прочных связей.Ваше Превосходительство, примите заверения в моем самом высоком уважении».
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