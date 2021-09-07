Мы свяжем Армению и Бразилию крепкими связями: Никол Пашинян поздравил Жаира Болсонару

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Дня независимости направил президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство, по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия - Дня независимости от всего сердца поздравляю Вас и желаю Вам всего наилучшего.

Дружба и взаимное доверие, установившиеся между нашими странами, являются серьезными предпосылками для дальнейшего развития и укрепления отношений. Убежден, что совместными усилиями мы наполним нашу двустороннюю повестку новым содержанием и свяжем Армению и Бразилию множеством новых прочных связей.

Ваше Превосходительство, примите заверения в моем самом высоком уважении».