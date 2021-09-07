По состоянию на 11:00 7 сентября в Армении подтвержден 501 новый случай заражения COVID-19, 398 заболевших вылечились, есть 15 летальных исходов.

За последние сутки проведено 4 659 тестов. Всего проведено 1 581 821 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 245 765 случаев заражения COVID-19, 229 957 из которых вылечились, есть 4 039 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 702 пациента.

В предыдущий день зарегистрировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 167.