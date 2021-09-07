Армян в Ираке ценят: Фуад Хусейн встретился с послом Армении в Ираке

По случаю завершения своей дипломатической миссии в Ираке посол Республики Армения Грачья Поладян 5 сентября встретился с заместителем премьер-министра Ирака, министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте посольства Армении в Ираке.

Фуад Хусейн поблагодарил посла Армении за эффективную работу и пожелал успехов в дальнейшей дипломатической службе. Он подчеркнул, что благодаря усилиям Грачья Поладяна в Эрбиле было открыто Генеральное консульство Республики Армения, Дом культуры Армении, состоялся ряд двусторонних визитов, подчеркнув, что в последние годы была проделана весьма эффективная работа в плане развития двусторонних отношений.

«Армян в Ираке ценят, они всегда находятся в надежных руках», - сказал на встрече заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

Грачья Поладян поблагодарил за теплый прием, выразил слова признательности. Дипломат воспользовался возможностью, чтобы поздравить правительство Ирака с проведением в Багдаде саммита партнерства, который прошел в Багдаде 28 августа.