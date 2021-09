На ежегодный конкурс «Европа» Армения представит уникальную марку: голосование начато

Для популяризации армянской культуры компания «Айпост» с интересной почтовой маркой участвует в ежегодном конкурсе «Европа». На почтовой марке на фоне армянских гор изображена хищная птица, занесенная в Красную книгу РА.

Голосование конкурсa продлится до 9 сентября, участие открыто для всех желающих.

Корреспондент «Арменпресс» беседовал с руководителем отдела филателии «Айпост» Шушан Алексанян о назначении, содержании, уникальности марок и о предстоящих программах.

«На каждой марке изображен символ культуры той или иной страны. Если мы изучим марки Армении, мы увидим, что они имеют прямое отношение к нашей культуре. Мы называем марки «знаковыми послами страны», которые путешествуют по миру, чтобы наше богатое наследие сделать известным. Мы часто говорим, что и герб, и флаг, и печать в какой-то мере являются частью идентичности страны, частью культуры», - подчеркивает Шушан Алексанян, добавляя, что именно поэтому международным конкурсам марок они придают большое значение, и в том числе конкурсу «Европа», которая имеет свое уникальное место.

По его словам, тема конкурса этого года - животный мир страны, находящийся под угрозой исчезновения. Автор дизайна марки, представленной Арменией - Рем Саакян.

Говоря о голосовании, Шушан Алексанян отметила, что важное значение имеет и публичное онлайн голосование, и результаты голосования членов жюри. Победитель будет определен по сумме голосов жюри и публики.

Желающие могут проголосовать за армянскую марку, войдя в систему по следующей ссылке. Открыв страницу, вам нужно найти фото армянской марки, нажать кнопку «Проголосовать за эту марку»- «Vote for this stamp», затем заполнить данные (поля, отмеченные красной звездочкой), нажать зеленую кнопку «Отправить мой голос» «Submit my vote», отметить поле «Я не робот» - “I’m not a robot” и нажать зеленую кнопку «Отправить форму» - “Submit Form”.

«Это очень короткий процесс, вы можете проголосовать один раз с каждого адреса электронной почты», - сказала Алексанян, добавив, что в случае победы вручается специальный сертификат - красивая статуэтка. Но даже попадание в пятерку лидеров конкурса она считает успехом.

Заведующая отделом филателии напоминает, что Армения в конкурсе всегда занимала почетные места. В 2019 году марка Армении с изображением деревенской ласточки заняла первое место, в 2020 году марка с изображением Гюмри. В том году наша страна заняла второе место.

Касаясь предстоящих программ отдела филателии «Айпост», Алексанян сказала, что недавно они ввели новшество, выпустив первую звуковую марку, посвященную 100-летию Арно Бабаджаняна. Отсканировав марку через приложение ARLOOPA, можно увидеть, как Бабаджанян исполняет свой знаменитый «Ноктюрн». Они планируют выпустить и другие интересные марки, чтобы не коллекционеры могли заинтересоваться этими марками.

В 2020 году стартовал проект «Тематические коллекции марок». Были выпущены другие сборники «Айастан», «Армянские церкви», «Флора-фауна Армении», в том числе марки, которые больше не продаются. Буклеты уникальны, они представляют собой прекрасный подарок: способ представить страну.

«По случаю Дня независимости, 21 сентября, мы выпустим первую в Армении прозрачную марку, на которой будет изображена гора Арарат. Марка, посвященная Новому году, будет иметь специальные световые эффекты, она в темноте будет светиться. Мы хотим выпускать и круглые марки. Мы стараемся выпускать оригинальные марки. Интересен был и организованный нами филателистический аукцион, в рамках которого мы показали эксклюзивные коллекции марок. Он получил очень хороший отклик. В конце года мы организуем еще одно большое филателистическое мероприятие. Возможно, это будет выставка или аукцион», - рассказала Шушан Алексанян, отметив, что одной из самых интересных марок в Армении является первая марка с изображением армянского триколора и горы Арарат. Она посвящена провозглашению Первой республики Армении.

Интервью вела Анжела Амбарцумян

Фото Татев Дурьян