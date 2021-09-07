Европейские индексы выросли - 06-09-21
МОСКВА, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.96% и составил 15932.12 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.80% и составил 6743.50 пункта, британский FTSE вырос на 0.68% и составил 7187.18 пункта, а российский RTSI вырос на 0.16% и составил 1737.01 пункта.
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