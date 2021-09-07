Цены на цветные металлы - 06-09-21

ЛОНДОН, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 2.02% и составила 2758.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.43% и составила 9412.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.76% и составила 2273.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.91% и составила 19620.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.67% и составила 32830.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.75% и составила 3019.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.30% и составила 44070.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50840.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.