Россия поняла, что ошиблась, идя на сотрудничество с Турцией и Азербайджаном: политолог

По словам доктора политологии, профессора Гарика Керьяна, Россия в последнее время в вопросе Арцаха постепенно меняет свои акценты на более проармянскую позицию, понимая, что обманулась, идя на сотрудничество с Турцией и Азербайджаном. В беседе с «Арменпресс» Гарик Керьян отметил, что это происходит, несмотря на то, что Москва имеет серьезные разногласия с западными партнерами Минской группы ОБСЕ - Францией и Соединенными Штатами, в том числе и по вопросу статуса Арцаха.

«Россия начала «дрейф» в сторону проармянской позиции. Существует ответ на этот вопрос. Русские совершили очень грубую и примитивную ошибку, сотрудничая с Турцией и Азербайджаном по арцахскому вопросу», - сказал «Арменпресс» заведующий кафедрой процессов политических институтов ЕГУ Гарик Керьян. Он подчеркнул, что как историк-политолог он не может понять, как Турции удается найти меру сотрудничества с Москвой, обманывая россиян на протяжении 300 лет, действуя вопреки российским интересам, и каждый раз нанося удары по спине России.

По словам Гарика Керьяна, Москва поняла это после того, как руководство Турции, без учета того, что она получила от России, в частности, атомную электростанцию, газопровод «Южный поток», а также зенитно-ракетные комплексы С-400, в качестве уступок по Сирии, направило в Киев министра иностранных дел Чавушоглу для участия в саммите «Крымская платформа», где он заявил, что «Крым является неотъемлемой частью Украины».

«Проблема Крыма для россиян так же болезненна, как для нас, проблема Арцаха. Крым для них священен. А после столь многолетнего перерыва, когда России наконец удалось вернуть Крым, некий Чавушоглу оставляет за собой право заявить, что «Крым не принадлежит России, Турция сделает все, чтобы вернуть Крым Украине». Здесь и началась реакция России: русские осознали, что они совершили ошибку, во-первых, допустив конец войны с таким исходом, а во-вторых, позволив турецкому влиянию проникнуть на Южный Кавказ. Их обманули и в вопросе Азербайджана. Главная цель Москвы заключалась в том, чтобы ввести Азербайджан в зону евразийской интеграции. И каждый раз Алиев торговался, говоря: «Решите карабахский вопрос, я приду». «Теперь они увидели, что и после «решения» он не пришел, и даже наоборот, они потеряли Азербайджан», - пояснил политолог.

По словам Керьяна, это может показаться парадоксальным, но сегодня для радикального обсуждения арцахской проблемы созданы более благоприятные условия, чем до войны. Проблема только в том, что азербайджанскую сторону будет очень сложно усадить за стол переговоров.

«Поскольку на столе переговоров остается только вопрос статуса Арцаха, мне кажется, что Азербайджан не сядет за стол переговоров ни при каких обстоятельствах. И если вдруг сопредседатели процитируют пункт восстановления территориальной целостности НКАО (Нагорно-Карабахская автономная область, - ред.), что вынудит Гадрут и Шуши объединить в некую единую административную единицу, для них это будет означать потерю влияния. Поэтому Азербайджан и Турция не пойдут на переговоры. Они затянут переговорный процесс, как и затягивали на протяжении 26 лет», - пояснил политолог.

По словам Гарика Керьяна, исключено, что Азербайджан признает статус Арцаха без серьезных санкций. Более того, по мнению эксперта, есть «очень интересные и эффективные санкции», которые дадут результат буквально за несколько дней.

И если мы хотим знать, согласится ли Азербайджан на возобновление переговоров на основе Минской группы или нет, мы должны сначала выяснить, какова позиция Турции по этому вопросу, потому что Азербайджанская Республика, по словам Гарика Керьяна, давно уже не независимое государство, а территория под протекторатом Турции.

«Если вы хотите знать, сядет ли Азербайджан за стол переговоров или нет, то вы должны изменить свой вопрос, сядет ли Турция за переговоры или нет. А Турции, как известно, наплевать на все. Когда ей надо, она идет и против американцев, и Америка ничего не может поделать. Поэтому я полагаю, что они могут либо затянуть переговоры, либо обмануть, либо вообще не сесть за стол переговоров», - прокомментировал политолог.

2 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию на основе существующего мандата. Захарова также сообщила, что новый российский сопредседатель Минской группы Игорь Ховаев находится в региональном турне. Российский сопредседатель встретился в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а 6 сентября в Ереване его принял министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Арам Саргсян