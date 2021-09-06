Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

Карапетян и Мурадов обсудили миротворческую миссию в Арцахе и ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Карапетян и Мурадов обсудили миротворческую миссию в Арцахе и ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 6 сентября принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который завершает свою миссию в качестве командующего миротворческим контингентом Российской Федерации в Республике Арцах. На встрече присутствовал атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Армении полковник Игорь Щербаков. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, была обсуждена миротворческая миссия в Арцахе, а также ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Аршак Карапетян поблагодарил генерал-лейтенанта Рустама Мурадова за его усилия по поддержанию мира в Арцахе и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]