Великобритания поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Венди Мортон

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с постоянным секретарем Соединенного Королевства по вопросам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности. Министр Мирзоян подчеркнул, что продолжительный и стабильный мир в регионе может быть достигнут путем всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ на основе хорошо известных принципов и элементов. Венди Мортон, в свою очередь, отметила, что Великобритания поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении подчеркнул необходимость немедленной репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей.

Арарат Мирзоян также проинформировал собеседницу о ситуации, сложившейся в результате провокационных действий Азербайджана, в частности, проникновения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении. Он подчеркнул, что такой подход Азербайджана подрывает усилия по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Приняв поздравления по случаю вступления в должность министра иностранных дел, Арарат Мирзоян выразил готовность армянской стороны развивать сотрудничество с Великобританией в представляющих взаимный интерес областях.

В контексте координации усилий государств по борьбе с изменением климата собеседники подчеркнули важность эффективного проведения 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая состоится в Глазго в ноябре этого года, и участия армянской стороны в этом мероприятии.