В мадридском зоопарке родились панды-близнецы

Панда в зоопарке Мадрида родила близнецов, сообщается на сайте зоосада.

Схватки у панды начались в 4.00, первый детеныш появился в 8.30, после 12.00 родился второй.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в течение ближайших нескольких месяцев мама и дети будут находиться под наблюдением ветеринаров и их не будут показывать ни журналистам, ни зрителям.

В понедельник новорожденных должны осмотреть ветеринары, в том числе два специалиста из Центра изучения и разведения большой панды в Чэнду (Китай).

Это пятый и шестой детеныши панд Хуа Зуи Ба и Бинг Синг. Кроме того, в 1982 году в этом же зоопарке родилась панда от предыдущей пары – Шао Шао и Шанг Шанг. В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году.