Вице-премьер Сурен Папикян принял регионального директора ЕБРР Катарину Бьорлин Хансен

Вице-премьер Сурен Папикян 6 сентября принял регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Кавказу, Молдове и Беларуси Катарину Бьорлин Хансен. На встрече присутствовал также глава офиса ЕБРР в Армении Дмитрий Гвиндадзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Папикяна, вице-премьер отметил важность тесного сотрудничества правительства Армении с ЕБРР, подчеркнув, что в результате были реализованы многие текущие и уже успешные программы. Он выделил строительство первого в своем роде в Армении полигона для отходов Котайк-Гегаркуник как успешный пример совместной работы с ЕБРР. Сурен Папикян подчеркнул, что развитие инфраструктуры является одним из приоритетов правительства Армении, где есть широкие возможности для сотрудничества. Принимая во внимание новые программы, которые будут запущены в результате выделенной ЕС помощи в размере 2,6 млрд евро, вице-премьер подчеркнул роль ЕБРР в их реализации, назвав Банк одним из основных партнеров в этом контексте.

Региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси Катарина Бьорлин Хансен поздравила Сурена Папикяна со вступлением в должность вице-премьера Армении, заметив, что, опираясь на опыт предыдущего плодотворного сотрудничества, будет легко понять друг друга и продвигаться вперед.

Стороны обсудили среднесрочные и долгосрочные приоритеты правительства Армении и пути сотрудничества с ЕБРР в этом контексте. Вице-премьер Сурен Папикян отметил, что развитие инфраструктуры чрезвычайно важно для правительства Армении, в частности, подчеркнув реализацию программ в этом направлении в Сюнике.

Он указал на сферы строительства дорог, водопровода и водохранилищ, развития туризма и использования зеленой энергии. Вице-премьер отметил важность для Армении строительства автомобильного коридора “Север-Юг”, особо подчеркнув строительство участка Сисиан-Каджаран со всеми его компонентами.

В ходе встречи были затронуты вопросы модернизации автобусов Еревана, развития зеленой энергетики, строительства водохранилищ и полигонов для отходов. Стороны выразили готовность к интенсивному и всестороннему сотрудничеству на этапе реализации программ.