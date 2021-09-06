В Израиле провели редкую операцию по разделению сиамских близнецов

В Израиле провели редчайшую операцию по разделению близнецов, сросшихся затылками.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, годовалые девочки впервые посмотрели друг на друга 5 сентября после длинной процедуры, к которой хирурги готовились несколько месяцев.

По словам врачей, девочки быстро восстанавливаются после операции. Операция продлилась 12 часов, в ней участвовали десятки специалистов из Израиля и других стран. За несколько месяцев до операции хирурги имплантировали девочкам в голову специальные силиконовые мешки, которые постепенно надували, чтобы растянуть кожу. Дополнительная кожа понадобилась, чтобы закрыть череп в месте разделения. Во время планирования операции врачи использовали 3D-моделирование, чтобы визуализировать головы девочек во всех подробностях.