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Президент Арцаха встретился с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым

Президент Арцаха встретился с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 6 сентября встретился в Ереване с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства пожелал российскому сопредседателю успехов на новой должности и подчеркнул, что Арцах продолжает быть приверженным обязательству продолжить переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ.

Были обсуждены разные вопросы, касающиеся  азербайджанско-карабахского конфликта. В частности, была подчеркнута важность предстоящего визита сопредседателей в регион. Президент Арутюнян отметил особую важность российской миротворческой миссии в регионе. 

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян, другие должностные лица.


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