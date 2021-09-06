В Ливии освободили из тюрьмы "хранителя секретов" Каддафи
Президентский совет Ливии освободил из тюрьмы личного секретаря бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмеда Рамадана.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, личный секретарь и глава бюро информации Муаммара Каддафи, согласно заявлению властей Ливии, был "освобожден вместе с другими политическими заключенными, которые полностью отбыли свои сроки, либо находились за решеткой без приговора суда".
"Президентский совет продолжит свою работу в рамках возложенных на него задач по достижению всеобъемлющего национального примирения, координируя усилия по освобождению оставшихся заключенных, в отношении которых не было вынесено никаких судебных решений", - говорится в заявлении высшего органа власти Ливии.
Ахмед Рамадан считался одним из самых приближенных соратников лидера Ливийской Джамахирии. Рядом с ливийским полковником он проработал начиная с его прихода к власти в 1969 году и вплоть до падения его режима в 2011 году. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", мужчину за глаза нередко называли "ящиком с секретами Муаммара Каддафи".
Освобождение Рамадана произошло спустя менее суток после заявления Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии о выходе из тюрьмы одного из сыновей бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади. СМИ сообщают, что сразу после того как Саади Каддафи покинул стены тюрьмы, он улетел в Турцию.
После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи за ним, его родственниками и соратниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. Повстанцами был схвачен Сейф аль-Ислам - один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. Летом 2017 года спустя почти шесть лет заключения он вышел на свободу, однако с недавних пор вновь оказался в розыске у властей в Триполи.
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