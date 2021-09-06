Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста.

Ему было 88 лет.

Актер получил известность, благодаря ролями в таких фильмах, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Ас из асов".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]