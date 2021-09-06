Скончался известный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство Франс-Пресс со ссылкой на адвоката артиста.

Ему было 88 лет.

Актер получил известность, благодаря ролями в таких фильмах, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Ас из асов".