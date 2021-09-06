Всемирный банк готов помочь правительству Армении в реализации его новой стратегии

Вице-премьер Мгер Григорян принял регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса и новоназначенного руководителя ереванского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Григоряна, приветствуя гостей, вице-премьер поздравил Каролин Гегинат с назначением и пожелал ей плодотворной работы, заверив, что правительство Республики Армения окажет помощь в выполнении ее важной миссии.

Вице-премьер Мгер Григорян представил представителям Всемирного банка основные цели новой программой правительства, особо акцентируя намеченные реформы в сферах развития человеческого капитала, инфраструктуры и экономики. В контексте экономического развития Мгер Григорян подчеркнул шаги, которые необходимо предпринять для развития рынка капитала.

Региональный директор ВБ Себастьян Молинеус поздравил вице-премьера с переназначением и представил новоназначенного руководителя армянского офиса ВБ.

Каролин Гегинат поблагодарила за прием, отметив, что Всемирный банк готов помочь правительству в реализации его новой стратегии, привлекая в Армению лучший мировой опыт и знания.

В ходе встречи собеседники коснулись совместно реализуемых программ и перспектив развития сотрудничества. В контексте обеспечения общественного здоровья, противодействия эпидемии, а также экономического развития стороны двусторонне подчеркнули важность проведения и интенсификации процесса вакцинации.

По предложению вице-премьера была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время расширенного обсуждения реализуемых Всемирным банком в Армении программ, чтобы уточнить дальнейшие шаги.