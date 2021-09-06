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Премьер-министр Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева

Премьер-министр Пашинян принял российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева, прибывшего в Ереван с ознакомительным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув в этом контексте важность деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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