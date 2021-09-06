Вице-премьер Сурен Папикян принял председателя правления ЕАБР Николая Подгузова

Вице-премьер Сурен Папикян 6 сентября принял председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николая Подгузова и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Папикяна, приветствуя гостей, вице-премьер выразил удовлетворение налаженным с ЕАБР плодотворным сотрудничеством. Он отметил, что сотрудничество между правительством Армении и ЕАБР является хорошей основой для успешной совместной реализации будущих программ.

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов поздравил Сурена Папикяна со вступлением в должность вице-премьера Республики Армения, подчеркнув, что совместная работа и усилия правительства Армении и ЕАБР открывают успешные перспективы для экономического развития. Он добавил, что ЕАБР, серьезно рассматривая возможности для экономических инвестиций, заинтересован в значительном увеличении портфеля Армении в ближайшие 5 лет.

Стороны обсудили направления экономического развития Армении, коснувшись конкретных отраслевых программ. Были затронуты перспективы цифровой сферы, финансового рынка, инфраструктуры, в том числе дорожного строительства, обновления и развития железнодорожных мощностей.

В качестве первого и успешного примера армяно-российского платформного партнерства было отмечено создание, запуск и расширение приложения “Путешествую без Covid-19”. В ходе встречи были обсуждены новые пути сотрудничества между правительством Армении и ЕАБР, а также возможность использования в них формата государство-частный сектор.