КС рассмотрит иск оппозиции о конституционности выборов спикера НС Армении

Конституционный суд принял к рассмотрению заявление оппозиционных фракций Национального Собрания, которые оспаривают конституционность выборов спикера Национального Собрания Алена Симоняна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт Конституционного суда, дело будет рассмотрено 25 января 2022 года в письменном порядке.

Судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян назначен судьей-докладчиком, а Национальное Собрание выступит в качестве ответчика.

Напомним, что во время выборов спикера НС оппозиция выдвинула на пост председателя Мхитара Закаряна, который находился под арестом за превышение должностных полномочий. По этой причине Закарян не смог участвовать в выборах.