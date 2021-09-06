Азиатские индексы - 06-09-21

ТОКИО, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.83% и составил 29659.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.28% и составил 2041.22 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.12% и составил 3621.86 пункта, а HANG SENG вырос на 1.01% и составил 26163.63 пункта.