В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах

Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, призывы к японским и зарубежным компаниям об экономическом освоении территории противоречат взглядам страны и духу договоренности, достигнутой лидерами двух государств о совместной экономической деятельности на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

"Наша страна настаивает на том, что введение особой экономической зоны не совпадает с позицией нашей страны, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран", — пояснил он.

На выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин рассказал о создании беспрецедентного налогового режима для бизнеса, в частности предпринимателей освободят от налогов на десять лет.

Глава государства обратил внимание, что использовать налоговые и таможенные преимущества на Курилах смогут не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.

Отношения России и Японии осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного соглашения. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.