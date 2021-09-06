В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Жертвами болезни стали 790 человек, выписались 14 276.

Накануне зарегистрировали 18 645 инфицированных. Темп прироста составляет 0,25 процента, у семи процентов нет симптомов.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1463, Подмосковье — 891, Санкт-Петербурге — 690; наименьшее в Магаданской области — 26, Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — три.

За время пандемии в России заразилось коронавирусом 7 030 455 человек, из них 187 990 скончались, выздоровели 6 285 007.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 220 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.