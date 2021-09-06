Арарат Мирзоян и Игорь Ховаев обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 6 сентября принял назначенного российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева.

«Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность возобновления мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

Арарат Мирзоян выразил поддержку армянской стороны совместным заявлениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанным после 44-дневной войны, в которых подчеркнута необходимость длительного и стабильного урегулирования конфликта на основе общеизвестных принципов и элементов.

Министр подчеркнул актуальность адресации первоочередных гуманитарных проблем. В этом контексте глава МИД подчеркнул необходимость скорейшего и безоговорочного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в Азербайджане в качестве заложников.