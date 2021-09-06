Армения одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт»
15:24, 6 Сентябрь, 2021
Министерство здравоохранения Армении одобрило российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» Об этом, как передает «Арменпресс», сообщение распространил Российский фонд прямых инвестиций.
«Российский фонд прямых инвестиций сообщает об одобрении российской вакцины «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Армения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «Спутник Лайт» - первый компонент российской вакцины «Sputnik V». «Вакцинация «Спутником Лайт» ограничит распространение COVID-19 и ускорит развитие коллективного иммунитета», - говорится в заявлении.
В распространенном сообщении отмечается, что в 2021 году в Армении уже была одобрена вакцина «Спутник V».
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