В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю

Парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции единогласно поддержал законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за наркоторговлю, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Инициированные поправки в Уголовный кодекс ужесточают санкции, установленные за реализацию наркотических веществ, новых психоактивных, психотропных и сильнодействующих веществ.

В частности, за незаконную продажу наркотиков, их аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества вместо от 6 до 11 лет лишения свободы, предусмотренной в нынешней редакции, преступление будет наказываться тюремным заключением от 10 до 15 лет.

От 12 до 17 лет тюрьмы, вместо от 7-14 лет, будет грозить в случае реализации наркотических средств в крупном размере.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, только в текущем году к уголовной ответственности был привлечен 91 наркоторговец.

"Эти изменения не касаются потребителей наркотиков. Речь идет о наркоторговцах, о так называемых "барыгах", которые ежегодно продают наркотики нашим детям, членам нашего общества. Поэтому государственная политика по отношению к ним должна быть непримиримой, жесткой", – заявил Дарахвелидзе.

Согласно поправкам, значительно ужесточается наказание за продажу наркотиков в особо крупных размерах. В частности, если в действующей редакции санкция предусматривает от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы, то, согласно законопроекту, нижний предел наказания начинается с 14 лет.