Бельгия направила в Армению 187 200 доз вакцины «АстраЗенека»

Усилиями бельгийского Агентства по сотрудничеству в области развития в Армению была отправлена первая партия вакцины «АстраЗенека» - 187 200 доз.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сайт «Gavi.org», об этом сообщила министр сотрудничества в области развития и политики крупных городов Бельгии Мериаме Китир.

«Единственный способ победить пандемию - международное сотрудничество. На этой неделе в рамках инициативы COVAX Бельгия отправляет в Армению 187 200 доз вакцины «АстраЗенека». Никто не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все», - сказала Мериаме Китир.