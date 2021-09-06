Акоп Аршакян и Андрей Климов обсудили вопросы стратегического и союзнического сотрудничества

6 сентября вице-спикер НС А. Аршакян встретился с сенатором РФ, заместителем секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председателем комиссии по международной деятельности Президиума Генерального совета партии А. Климовым.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении, вице-спикер высоко оценил развитие стратегического и союзнического сотрудничества по всем направлениям с РФ.

Акоп Аршакян коснулся последствий развязанной Азербайджаном 44-дневной войны, которые до сих пор не преодолены.

«Азербайджан не выполняет обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и не возвращает армянских военнопленных и заложников», - отметил вице - спикер НС, выразив признательность российской стороне за регулярное содействие в решении вышеуказанной проблемы.

Акоп Аршакян заверил, что партия «Гражданский договор» заинтересована в расширении долгосрочного сотрудничества с партией «Единая Россия».

А. Климов подчеркнул значение активного сотрудничества групп дружбы в углублении двусторонних парламентских отношений. Он коснулся проблем безопасности, вызовах глобальных изменений в мире и необходимости развития межпартийных связей.