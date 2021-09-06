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Общее число погибших и раненых при взрывах мин на подконтрольных Азербайджану территориях – 160

Общее число погибших и раненых при взрывах мин на подконтрольных Азербайджану территориях – 160

В результате взрывов мин на подконтрольных Азербайджану территориях Нагорного Карабаха погибли или получили ранения 160 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Азербайджана.

В заявлении МИД Азербайджана говорится, что на подконтрольных Азербайджану территориях разминировано 15 510 га территорий.


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