Общее число погибших и раненых при взрывах мин на подконтрольных Азербайджану территориях – 160

В результате взрывов мин на подконтрольных Азербайджану территориях Нагорного Карабаха погибли или получили ранения 160 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Азербайджана.

В заявлении МИД Азербайджана говорится, что на подконтрольных Азербайджану территориях разминировано 15 510 га территорий.