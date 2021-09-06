Общее число погибших и раненых при взрывах мин на подконтрольных Азербайджану территориях – 160
В результате взрывов мин на подконтрольных Азербайджану территориях Нагорного Карабаха погибли или получили ранения 160 человек.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Азербайджана.
В заявлении МИД Азербайджана говорится, что на подконтрольных Азербайджану территориях разминировано 15 510 га территорий.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 15:48 В России за сутки выявили 17 856 случаев COVID-19
- 15:24 Армения одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт»
- 15:07 В Грузии ужесточаются санкции за наркоторговлю
- 15:04 Бельгия направила в Армению 187 200 доз вакцины «АстраЗенека»
- 14:58 Акоп Аршакян и Андрей Климов обсудили вопросы стратегического и союзнического сотрудничества
- 14:41 Делегация во главе с Аленом Симоняном с рабочим визитом выехала в Вену
- 14:13 Армянский фонд «Круглый стол» Всемирного совета церквей оказал содействие около 10 000 арцахцев
- 14:03 Общее число погибших и раненых при взрывах мин на подконтрольных Азербайджану территориях – 160
- 14:02 Талибы заявили о завершении формирования нового правительства
- 13:58 Артур Казинян вновь не был избран заместителем председателя комиссии НС по обороне
- 13:28 Мы обязаны благоустроить родную землю и построить достойное будущее для грядущих поколений: президент Арцаха
- 13:26 Стало известно, куда уехал сын Каддафи после освобождения из тюрьмы
- 13:12 Нидерланды поддержат Армению: Карен Андреасян и Нико Схермерс провели обсуждение
- 12:58 Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ в Ереване встретился с Араратом Мирзояном
- 12:51 ФСБ задержала сторонников ИГ, готовивших нападения в Ингушетии
- 12:47 Артур Казинян вновь выдвинут на пост заместителя председателя комиссии НС по вопросам обороны
- 12:46 Хикмет Гаджиев о дискуссиях по правовым механизмам мандата российских миротворцев в НКР
- 12:41 Хоакин Капаррос и Хорен Байрамян выступят с пресс-конференцией накануне матча с Лихтенштейном
- 12:15 Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег
- 11:58 Соперник дал нам необходимое пространство: Тимо Вернер прокомментировал победу над сборной Армении
- 11:45 В Ванадзоре обнаружены 5 000-летние гробницы
- 11:33 Серж Саргсян подал судебный иск против Хачатура Сукиасяна
- 11:21 Юбилей Арно Бабаджаняна Дом Москвы отметил концертом «7 песен о Москве»
- 11:18 Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером
- 11:12 В Армении подтверждено 239 новых случаев заражения COVID-19
13:45, 03.09.2021
Просмотрели 1367 раз Записка Лаврова Налбандяну перед подписанием армяно-турецких протоколов: подробности от главы МИД РФ
20:44, 03.09.2021
Просмотрели 1274 раз МО РФ опровергло заявление МО Азербайджана
21:57, 03.09.2021
Просмотрели 1051 раз Министр обороны Армении принял посла Королевства Нидерландов
09:40, 01.09.2021
Просмотрели 1028 раз Международное право Азербайджану не давало разрешения решать вопрос силовым путем
16:55, 04.09.2021
Просмотрели 938 раз Нота протеста – за использование термина «Нагорно-Карабахская Республика» на сайте правительства РФ