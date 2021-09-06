Талибы заявили о завершении формирования нового правительства

Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что процесс принятия решения по поводу формирования нового правительства Афганистана завершен, остались технические моменты, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Процесс принятия решения по поводу формирования правительства завершен, осталась только техническая часть", - заявил Муджахид в ходе пресс-конференции.

В понедельник он заявил, что новое правительство Афганистана будет объявлено через несколько дней, отметив, что точную дату пока назвать не может.

Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.