Стало известно, куда уехал сын Каддафи после освобождения из тюрьмы

Сын экс-президента Ливии Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи, после чего направился в Турцию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Libyan Observer.

Сын экс-ливийского лидера после событий 2011 года бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан ливийским властям. Он попал за решетку "по обвинению в преступлениях" против протестующих в 2011 году. Его обвинили в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018-м суд снял с него обвинения в убийстве.

Саади Каддафи был профессиональным футболистом и являлся лучшим бомбардиром чемпионата страны в сезоне 2001-2002. В 2003-2007 годах выступал за разные итальянские клубы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сын Каддафи хочет восстановить единство Ливии.