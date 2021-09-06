Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

Стало известно, куда уехал сын Каддафи после освобождения из тюрьмы

Стало известно, куда уехал сын Каддафи после освобождения из тюрьмы

Сын экс-президента Ливии Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи, после чего направился в Турцию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Libyan Observer.

Сын экс-ливийского лидера после событий 2011 года бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан ливийским властям. Он попал за решетку "по обвинению в преступлениях" против протестующих в 2011 году. Его обвинили в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018-м суд снял с него обвинения в убийстве.

Саади Каддафи был профессиональным футболистом и являлся лучшим бомбардиром чемпионата страны в сезоне 2001-2002. В 2003-2007 годах выступал за разные итальянские клубы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сын Каддафи хочет восстановить единство Ливии.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]