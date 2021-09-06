Мы обязаны благоустроить родную землю и построить достойное будущее для грядущих поколений: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в ходе визита в общины Бердашен и Ашан Мартунинского района встретился с родственниками погибших в развязанной Азербайджаном в 2020 году войне против Арцаха и вручил им высокие государственные награды.

«Благодаря подвигам наших героев мы смогли спасти часть нашей Родины и сегодня имеем возможность жить и созидать на родной земле. Мы обязаны благоустроить ее и построить достойное будущее для будущих поколений, воспитывая их в патриотическом духе», - приводит «Арменпресс» слова Араика Арутюняна из сообщения, распространенного Аппаратом президента.

Глава государства выразил глубокую признательность присутствующим и заверил, что государство всегда будет рядом с семьями воинов, отдавших свою жизнь Родине.