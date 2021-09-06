ФСБ задержала сторонников ИГ, готовивших нападения в Ингушетии

ФСБ задержала четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что они через интернет связывались с другими членами организации и планировали теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

Из мест проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в их средствах связи была обнаружена переписка с членами ИГ, подтверждающая преступные намерения.

Против них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), пункту 5 части 33 — части 2 статьи 205.5 ("Пособничество в участии в деятельности террористической организации") и статьи 205.6 ("Несообщение о преступлении").