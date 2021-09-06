Вертолет, упавший с туристами в озеро на Камчатке, подняли на берег

Вертолет Ми-8, упавший с туристами на борту в озеро на юге Камчатки, в понедельник вытащили на берег, ГУ МЧС по Камчатскому краю разместило в своем телеграм-канале видео, запечатлевшее эту операцию, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На записи видно, как винтокрылую машину вытаскивают на берег. У Ми-8 смята передняя часть, отломан хвост и отсутствуют задние створки.

Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны поднимали фюзеляж вертолета со дна озера с помощью понтонной конструкции.

"В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", - сообщает пресс-служба в понедельник.

По ее данным, расследование по уголовному делу продолжается: допрошены оставшиеся в живых члены экипажа, сотрудники Кроноцкого заповедника, оказывавшие помощь в спасении пассажиров вертолета, в качестве свидетеля допрошен заместитель командира авиационной эскадрильи авиакомпании "Витязь - Аэро", который в этот же день на Ми-8 осуществлял полет параллельно с вертолетом, потерпевшим крушение.